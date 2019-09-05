Из-за маркировки придется платить за перепрошивку ККТ

Сегодня опубликовано извещение о подготовке поправок в приложение № 2 к приказу ФНС от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@, которым утверждены форматы фискальных документов.
Уточнение форматов фискальных документов, обязательных к использованию, потребовалось в связи с расширением реквизитного состава кассового чека. Постановлением Правительства от 21.02.2019 № 174 введен новый реквизит — «код товара», предназначенный для товаров, в отношении которых введена обязательная маркировка.
Таким образом из-за одного кода понадобится перепрошивка ККТ.
Новые форматы фискальных документов планируют утвердить к декабрю 2019 года.
Текст документа пока не опубликован.