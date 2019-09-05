В каком банке сейчас рискованно открывать счет

Передаем плохие новости про Плюс банк, который многие по старой памяти еще считают приличной организацией. Юрлица и ИП, держащие там счета, спешно уносят ноги.

Весь топ-менеджмент Плюс банка вскоре будет выслан из России, узнал «Небрехня». Кроме того, банк фигурирует в деле по использованию труда нелегальных иммигрантов. Наши проверили элитный коттедж, числящийся на балансе у организации, и выяснили, что все казахское руководство банка имеет нелегальную регистрацию в стране. Вскоре всех депортируют на родину, в Казахстан.

До 2018 года у банка была вполне приличная репутация. Но все изменилось после того, как кредитную организацию выкупил казахский Цесна Банк, принадлежащий руководителю администрации президента Казахстана Адильбеку Джаксыбекову. С тех пор банк стал активнее судиться с недовольными клиентами, собственными работниками, а прибыль стабильно шла в минусе.

Не беремся утверждать, что у банка вот-вот отзовут лицензию, но такой риск есть. Пострадать могут и вкладчики. На фоне дефицита ликвидности, банк собирал депозиты в режиме пылесоса.