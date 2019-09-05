Почему перед платежом крупной суммы у директора нужно уточнить интимную информацию

Потому что директоры любят звонить вам по телефону. А там сымитировать голос босса теперь может робот.

Первая крупная афера с помощью имитации голоса произошла в Великобритании, пишет The Wall Street Journal. Мошенникам ушло 243 тыс. долларов, которые гендиректор британской энергетической фирмы заплатил по телефонной просьбе своего исполнительного директора. Могли потерять еще больше: фальшивый начальник звонил повторно, чтобы запросить новый перевод, раз дело выгорело.

Технология имитации голоса работает давно. Нас пока спасает то, что процедура дорогая, звонить будут бухгалтерам только очень прибыльных фирм. Физлицам пока вроде бы вообще можно не беспокоиться. Но случай уникален тем, что искусственный интеллект генерировал реплики и имитировал речь конкретного человека. Интонацию, акцент, дефекты речи... все смогут подделать. Так что на всякий случай придумайте личные вопросы для перепроверки.