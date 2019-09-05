Пенсию снова будут выдавать в 55 и 60 лет

Но только негосударственную.

Правительство РФ поддержало проект закона о праве получать негосударственные пенсии в 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно, объявила на своем сайте партия «Единой России».

Поправки в закон о пенсиях рассмотрят уже этой осенью. Возраст выхода на негосударственную пенсию хотят снизить на пять лет.

Законопроект нацелен на улучшение благосостояния людей предпенсионного возраста, для которых выплаты из НПФ в течение 5 лет до выхода на государственную пенсию станут хорошим подспорьем и дополнением к зарплате», — отметил один из авторов инициативы Дмитрий Скриванов.

По новым правилам негосударственную пенсию также будут выдавать еще раньше, если человек получил инвалидность или работал в условиях Крайнего Севера, имеет право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.

Еще депутаты предложили исключить из оснований для получения выплат из НПФ условие о наличии страхового стажа (продолжительности трудового стажа и других видов деятельности, в течение которых уплачивались страховые взносы в ПФР). Это, как представляют чиновники, подтолкнет самозанятых граждан, а также лиц, имеющих иждивенцев и наемных работников, собирать накопления.