Пенсию снова будут выдавать в 55 и 60 лет

Но только негосударственную.
Правительство РФ поддержало проект закона о праве получать негосударственные пенсии в 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно, объявила на своем сайте партия «Единой России».
Поправки в закон о пенсиях рассмотрят уже этой осенью. Возраст выхода на негосударственную пенсию хотят снизить на пять лет.
По новым правилам негосударственную пенсию также будут выдавать еще раньше, если человек получил инвалидность или работал в условиях Крайнего Севера, имеет право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.
Еще депутаты предложили исключить из оснований для получения выплат из НПФ условие о наличии страхового стажа (продолжительности трудового стажа и других видов деятельности, в течение которых уплачивались страховые взносы в ПФР). Это, как представляют чиновники, подтолкнет самозанятых граждан, а также лиц, имеющих иждивенцев и наемных работников, собирать накопления.