Новый закон о регистрации юрлиц всех запутает

Совет по кодификации при Президенте рассмотрел и высказал замечания к поправкам в закон о регистрации юрлиц, которые подготовило Минэкономразвития.

Напомним, поправками предусмотрено, что адресом юрлица в пределах места нахождения юрлица может быть в том числе адрес места жительства учредителя или участника юрлица либо адрес места жительства директора.

Это адрес, куда направляют корреспонденцию, юридический адрес не меняется, пояснила докладчик по вопросу, представитель Минэкономразвития Татьяна Медведева.

Кроме того, возможность изменить адрес уже есть в действующем законе. Проект заключения был положительный, но у членов Совета все равно остались вопросы, перелает портал Право.ру.

— Очередная фиктивная норма, которая никак не будет стыковаться с практикой, — раскритиковал один из них. — Зачем это надо, какую проблему мы решаем?

— Адрес играет важную роль для юридически значимых уведомлений, — отметил профессор Александр Маковский.

— Если в компании один или два участника, указывайте квартиру, — рассудил профессор Василий Витрянский. — Но если их сто и они будут менять адрес постоянно — могут запутать суды.

В итоге обсуждения глава Совета Павел Крашенинников резюмировал: «Включим предложения и замечания».