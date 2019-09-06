Сбербанк займется доставкой продуктов

Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет».
В августе венчурный фонд Сбербанка SBT Venture Fund II стал совладельцем сервиса доставки продуктов Instamart, выкупив долю у первого зампреда банка Льва Хасиса, передает РБК.
Пока «СберМаркет» работает в тестовом режиме. Первым партнером сервиса стала сеть оптовых продаж Metro Cash&Carry, доставка пока осуществляется в Ростове-на-Дону и Краснодаре.
Сервис планирует работать без наценок, то есть стоимость товара будет такой же, как и в магазине, а время доставки составит два часа. Пилотный проект продлится месяц, после чего будет принято решение о том, в каком формате его масштабировать.