Почему главными клиентами рухнувших банков оказались пенсионеры

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) проанализировало обязательства перед 1,6 млн вкладчиков 90 банков, для которых страховой случай наступил после 1 июля 2017 г. (до этого дату рождения в реестре можно было не указывать).

Среди них больше всего людей от 25 до 50 лет — 40,7%, но по размеру обязательств лидируют клиенты старше 60 лет — 47,8% сбережений. Средняя сумма их вклада оказалась самой большой — 455 000 руб., пишут «Ведомости».

Среди старшего поколения также максимальная доля рискованных вкладчиков со счетами выше застрахованных 1,4 млн руб. — 5,9% среди тех, кто старше 60 лет. Впрочем, превышение не очень велико: у 90% вкладчиков в пределах 118 000 руб. Вероятно, это те, кто рискнул начисленными процентами, но не основной суммой депозита, предполагает АСВ.

Впрочем, результат исследования вполне предсказуем — граждане старшего поколения статистически более склонны к накоплению средств, в том числе в форме вкладов. Эксперты считают, что молодые больше нацелены на потребление, а к пенсии люди все больше копят, чтобы получать дополнительный доход, оставить наследство.

Кроме того, банки перед падением «пылесосят» рынок, повышают ставки, а такой агрессивный маркетинг может привлекать пенсионеров. Для банков, столкнувшихся с проблемами, средства пенсионеров — прекрасный источник фондирования, ведь они реже расторгают вклады досрочно.