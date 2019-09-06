Выписку о недвижимости теперь можно получать через онлайн-сервис

Узнать собственников или арендаторов зданий или земли теперь можно за несколько минут. Федеральная кадастровая палата запустила онлайн-сервис по получению выписок из ЕГРН.

Чтобы воспользоваться сервисом достаточно авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), откуда автоматически заполняются данные о заявителе, а характеристики об объекте недвижимости заполняются напрямую из ЕГРН. Поиск объектов происходит автоматически по адресу или кадастровому номеру.

Сведения из ЕГРН, предоставляемые в электронной форме посредством нового сервиса, имеют такую же юридическую силу, как и в виде бумажного документа. Выписки с сайта Кадастровой палаты заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью органа регистрации прав.

Услуги небесплатные, в зависимости от типа выписки ее стоимость составит от 250 до 700 руб. Внутри сервиса предусмотрена дистанционная оплата благодаря интеграции с интернет-эквайрингом банка с минимальной комиссией. Оплату всего пакета запросов пользователи смогут провести одним платежом и получить мгновенное подтверждение.

Платформа позволяет пользователю выбрать до тысячи объектов за одну сессию.