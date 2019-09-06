Предприятие РПЦ будет выпускать шампанское?

Принадлежащее структурам РПЦ ООО «Мезыбь» 3 сентября 2019 года получило лицензию на производство и поставку спирта и алкогольной продукции

66,77% компании принадлежит финансово-хозяйственному управлению Московского патриархата, 33,33% — предприятию «Софрино», которое выпускает церковную утварь, пишеть «Интерфакс».

Компания «Мезыбь» была зарегистрирована в 2015 году в селе Дивноморское в Геленджике. Ей принадлежит 70 гектаров сельхозземель. Там же расположен Синодальный духовно-административный и культурный центр Русской православной церкви на юге России, который СМИ называли «резиденцией патриарха».

Компании выданы лицензии на производство обычного и игристого вина, но церковный кагор относится к ликерному вину и для него нужен другой тип лицензии.

Пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков назвал винодельческий бизнес «Мезыби» «пока закрытым коммерческим проектом». На вопрос «Би-би-си», какое именно вино будет выпускать компания, он отметить не смог, но предположил, что о массовом производстве речи не пойдет.

«Вероятно, это будет достаточно эксклюзивное вино — как, скажем, есть у католиков папские вина, которые сложно купить», — сказал он.