Справку о зарплате работника можно сдать в ПФР электронно

Справки о заработной плате представляются в ПФР для определения среднемесячного заработка гражданина, который используется при расчете размера пенсии.

Согласно пенсионному законодательству используется два варианта заработной платы.

Первый вариант: два года (2000 и 2001). Данные берется из сведений ИЛС и представлять дополнительно информацию работодателем не нужно.

Второй вариант: 60 месяцев до 2002 года. Указанная зарплата подтверждается справкой, выданной работодателем или архивной организацией.