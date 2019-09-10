Справку о зарплате работника можно сдать в ПФР электронно

Справки о заработной плате представляются в ПФР для определения среднемесячного заработка гражданина, который используется при расчете размера пенсии.
Согласно пенсионному законодательству используется два варианта заработной платы.
Первый вариант: два года (2000 и 2001). Данные берется из сведений ИЛС и представлять дополнительно информацию работодателем не нужно.
Второй вариант: 60 месяцев до 2002 года. Указанная зарплата подтверждается справкой, выданной работодателем или архивной организацией.
Таким образом, в адрес ПФР при необходимости следует направить справку о заработной плате за 60 месяцев до 2002 года, которая может быть представлена в электронном виде, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица.
Такие разъяснения дает ОПФР по Кировской области.