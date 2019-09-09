Что делать, если мошенники украли вашу фирму

Что делать, если у вас мошенники украли компанию с использованием незаконной электронной подписи? Налоговая служба на своем сайте дала подробную инструкцию, как действовать в этом случае

Ситуация A. Если решение о государственной регистрации еще не принято (сведения о поступлении и рассмотрении документов для государственной регистрации можно найти на сайте ФНС)

1. Незамедлительно представить в регистрирующий орган «Возражение заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц» по форме № Р38001.

Возражение по форме № Р38001 может быть направлено в регистрирующий орган следующими способами:

ценным письмом с описью вложения, в котором подлинность подписи заинтересованного физического лица должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке;

непосредственно в регистрирующий орган. При непосредственном представлении заявления в регистрирующий орган им одновременно должен быть предъявлен документ, удостоверяющий его личность (в этом случае, нотариальное удостоверение его подписи не требуется);

в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет».

2. При возможности рекомендуется прибыть лично в регистрирующий орган на личный прием, в ходе которого изложить все обстоятельства, подтверждающие незаконность использования электронной подписи.

3. Рекомендуется также изложить все обстоятельства, подтверждающие незаконность использования электронной подписи, в письменном обращении, которое может быть подано в регистрирующий орган в ходе личного приема.

Ситуация Б. Если решение о государственной регистрации уже принято, то следует:

1. Сообщить о данном факте в свой банк.

2. Представить в регистрирующий орган «Заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц» по форме № Р34001.

3. Запросить в регистрирующем органе сведения об удостоверяющем центе, незаконно изготовившем сертификат ключа электронной подписи.

Информация о реквизитах и адресе удостоверяющих центров доступна на официальном сайте в сети «Интернет» Минкомсвязи www.digital.gov.ru.

4. Обратиться в удостоверяющий центр, выдавший сертификат ключа электронной подписи, с заявлением об отзыве электронной подписи. Запросить в удостоверяющем центре копии документов, на основании которых был выдан сертификат ключа электронной подписи и сведения о лице, получившем его.

5. Обжаловать решение о государственной регистрации в вышестоящий регистрирующий орган (соответствующее Управление ФНС России по субъекту) с приложением документального подтверждения всех обстоятельств, свидетельствующих о том, что электронная подпись заявителя была использована третьими лицами без его ведома и вопреки его воле.

6. Внимательно отслеживать все последующие попытки представления подложных документов на сайте ФНС России в сервисе «Проверьте, не рискует ли Ваш бизнес».

7. Обратиться с заявлением о преступлении в правоохранительные органы.