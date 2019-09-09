Расчет пенсии изменится. ИПК отменили. Но поднимут возраст

Из-за разногласий внутри правительства введение ИПК (индивидуального пенсионного капитала) отложили. Для пенсии придумали новые правила и новое название — гарантированный пенсионный продукт.

Как мы поняли, страховая пенсия останется. Но накопительной части придают еще больший вес. Чтобы мотивировать людей копить через фонды и других посредников, государство обещает новые гарантии.

Проект о новой системе добровольных пенсионных накоплений Минфин отослал в Минтруд, сообщили в пресс-службе ведомства.

Что гарантирует пенсионный продукт:

— только добровольное участие в системе накоплений;

— полную сохранность долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства;

— регистрацию накопительных счетов граждан центральным администратором;

— налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.

В рамках новой системы россияне смогут присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления, которая есть в системе обязательного пенсионного страхования. Новые правила готовят стимулы работникам для формирования пенсионных накоплений и работодателям – для развития корпоративных пенсионных программ.

Вопрос с пенсионным возрастом тоже еще не закрыт. Есть информация, что в правительстве создана рабочая группа, которая занимается вторым этапом реформы и в частности, предполагает еще одно повышение пенсионного возраста для мужчин и для женщин до 70 лет. Информацию передал депутат Госдумы Валерий Рашкин редакции «Независимой газеты».

Депутат с подозрением относится к недавнему заявлению правительства, что в стране резко выросла продолжительность жизни граждан: у женщин – до 78,5 года, у мужчин – до 68,5 года. «Я начал проводить разведку боем, чтобы узнать, кто там в правительстве, в этих структурах, министерствах, чем занимается», – пояснил Рашкин. В ходе такого расследования депутат выяснил, что в правительстве создана рабочая группа, которая занимается анализом полученного бюджетом эффекта от стартовавшей реформы и разработкой мер по дальнейшему сокращению бюджетных отчислений в Пенсионный фонд. «У меня есть сведения, что создана группа. Это один в один, на 100% та же группа, которая готовила и первый этап пенсионной реформы – повышение возраста выхода на пенсию», — говорит Рашкин.