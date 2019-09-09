Как избежать штрафа, если опоздали с СЗВ-М

За несдачу СЗВ-М не оштрафуют, если доказать сбой компьютерной программы.

Компания смогла защитить почти 200 тыс. рублей, которые ПФР насчитал за несвоевременную сдачу персучета. Правда, дошло до суда (Определение Верховного суда от 08.08.2019 № 309-ЭС19-12439).

СЗВ-М отправляют в фонд ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. За несвовременную сдачу действует штраф в 500 рублей за каждого работника, поэтому сумма может набежать приличная.

Компания отправила СЗВ-М заранее, но из-за технических проблем в программе, через которую отчетность уходила, фонд получил ее только 17 числа.

Фонд сам штраф не снял. Через суд компания доказала, что ее вины нет, ошибка была в программе. В пользу компании говорило и то, что бухгалтер пыталась сдать отчет повторно, в том числе на бумаге, но его не приняли.