На рынке кредитования грядет революция. Не вляпайтесь

Появится новый рискованный вид кредитования.

Микрофинансовые организации задумались о запуске р2р-площадок — системы кредитования граждан гражданами, узнал «Коммерсант».

МФО или банк могут приобрести лицензии на использование р2р-площадки, кастомизировать ее под свои нужды и самостоятельно определять продукты, ставки и доходность. Или перенаправлять на площадку заемщиков-отказников и инвесторов. При этом компании избегают кредитных рисков, деньги принадлежат людям, а банки и МФО лишь за комиссию предоставляют посреднические услуги — скоринг, юридическое сопровождение.

По мнению экспертов, причина интереса МФО к р2р кроется в том, что она не попала под регулирование закона о краудфандинге, принятого в августе 2019 года. Но новый вид кредитовая несет большие риски для граждан. Инвесторы могут до конца не понимать, что предоставление средств через такую платформу и традиционные займы — это не одно и то же. Риск дефолта подобных инвестиций может доходить до 50%, потому что туда начнут ходить заемщики, которым отказывают в обычных кредитах.