Одну льготу по налогу на имущество отменят

В Госдуму поступил законопроект № 790096-7 с поправками в ст. 381 НК, которая регламентирует налоговые льготы по налогу на имущество организаций.

Авторы проекта – депутаты Башкирии. Они отмечают, что бюджеты регионов и так пострадали от отмены налога на движимое имущество. А есть еще федеральные льготы по налогу на имущество, из-за которых регионы также недополучают деньги.

Одну из таких льгот депутаты предлагают отменить.

Речь идет о льготе в отношении федеральных автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью.

В случае отмены этой конкретной федеральной льготы Республика Башкортостан, в частности, получит 338,3 млн рублей доходов.

В целом по РФ сумма льгот указанной категории налогоплательщиков составила 28,8 млрд рублей.