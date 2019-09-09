Людей массово разводят с вычетами по НДФЛ

ФНС трубит о волне странных заявлений на вычеты по НДФЛ. Консультанты помогали возвращать налог всегда, но теперь все больше мошенников.

Оказывается, расплодились недобросовестные юридические компании, которые за деньги обещают оформить документы на вычет, но люди остаются у разбитого корыта. Вместо заявления гражданам печатают простые обращения (информация ФНС России от 3 сентября 2019 года). Люди, ничего не подозревая, платят комиссионные, несут пакет документов, но инспекция их даже не рассматривает. Деньги за услугу ушли, а документы на вычет все равно приходится готовить еще раз.

ФНС рекомендует не обращаться к консультантам, документы легко оформить через сайт службы. Есть два способа:

• подать по окончании года декларацию по форме 3-НДФЛ и подтверждающие документы онлайн через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или отправить их по почте с описью вложения в налоговый орган;

• подтвердить свое право на имущественный или социальный налоговый вычет в инспекции. С полученным уведомлением и заявлением обратиться к своему работодателю, который прекратит удерживать НДФЛ из зарплаты в пределах размеров вычета.