Как отреагируют банки на снижение ключевой ставки

Центробанк в третий раз подряд снизил ключевую ставку, до 7%. Как на это отреагируют банки?

А никак они не будут реагировать. Большинство опрошенных РБК игроков из топ-30 утверждают, что в ближайшее время не намерены пересматривать условия по вкладам или кредитам.

Впрочем, многие кредитные организации уже сократили доходность своих депозитов в августе. Среди них — Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Россельхозбанк, «Открытие», Росбанк, ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, Совкомбанк. Тинькофф Банк и банк «Хоум Кредит» пересмотрели свои предложения дважды за лето.

Однако почти все представители банков заявили, что будут следить за дальнейшими действиями Центробанка и ставки могут измениться в любой момент.