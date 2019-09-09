У сигарет будет единая цена. И она будет зависеть от налоговой нагрузки

В России могут установить единую минимальную цену на табачные изделия, которая сейчас индивидуальна для каждой марки сигарет.

Такое предложение готов внести в Госдуму первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.

«Должен быть определённый и единый минимум, меньше которого легальная пачка сигарет стоить не может. 95 процентов всех сигарет сейчас не стоят дешевле 90 рублей, так что мы могли бы, например, установить цену 85 рублей. Это, кстати, снизит доступность табачных изделий в том числе», — пояснил «Парламентской газете» Катасонов.

Депутат убеждён, что нововведение поможет пресечь ввоз контрафактной и контрабандной продукции, которая попадает в страну в основном из ближнего зарубежья. По данным Катасонова, только в 2018 году процент таких изделий на российском рынке достиг восьмидесяти, а федеральный бюджет от этого потерял около 50 млрд рублей.

Сейчас минимальная стоимость сигарет составляет 75 процентов от максимальной розничной цены, и для каждой марки сигарет она рассчитывается отдельно. При этом рассчитывает её сам производитель. Катасонов же предлагает, чтобы минимальную цену на сигареты устанавливал не производитель, а государство.