Кого сейчас не трогают таможенники

Количество проверок таможенными органами организаций и ИП сократилось на 30%.

Однако не все так прекрасно для бизнеса - результативность проведенных проверок выросла на 20%, рассказали ТАСС в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

Основным инструментом при выборе организаций и ИП для проведения проверок является система управления рисками (риск-ориентированный подход). Эта система распределяет участников внешнеэкономической деятельности по трем категориям уровня риска в зависимости от вероятности нарушения ими таможенного законодательства.

Такой подход позволяет таможенным органам сконцентрировать свои основные ресурсы и внимание на наиболее рисковых товарных поставках, а в отношении законопослушных организаций сместить контроль на этап после выпуска товара.