1С запустила конкурс с призами за хорошие отзывы

А посыпались плохие.
Маркетологи 1С считают, что бухгалтеры ругают программу, чтобы спустить пар и избавиться от рабочих стрессов. Но есть другой хороший способ расслабиться. Компания объявила конкурс для своих клиентов.
Барабан крутить не нужно, только оставить отзыв о том, какая операция/отчет/декларация/любой момент в программе особенно нравится. И тут среди хвалебных слов мы нашли критику.
Когда вконец все достало
— Алексей Федюнин
А тут вроде хотел сказать приятное, а вышло — потроллил
— Vladimir 1С
Изучение программы тоже затягивается
— Владимир Иванов
Свое отхватил и цвет. Его и хвалили, и ругали
— Irina Marianna
И, конечно, вечные обновления
— Александра Гарипова
Но не быть нам едкими гадюками: положительных отзывов о работе программы полно, люди с удовольствием делятся своим восхищением и благодарят разработчиков. А пишем мы потому, что конкурс идет почти целый месяц, а на всю армию 1С-бухгалтеров всего-то 60 отзывов. Велком, если хотите написать положительный комментарий о любом продукте 1С. Велком, если хотите написать плохой. С этого и начинаются перемены.