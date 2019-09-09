1С запустила конкурс с призами за хорошие отзывы

А посыпались плохие.

Маркетологи 1С считают, что бухгалтеры ругают программу, чтобы спустить пар и избавиться от рабочих стрессов. Но есть другой хороший способ расслабиться. Компания объявила конкурс для своих клиентов.

Барабан крутить не нужно, только оставить отзыв о том, какая операция/отчет/декларация/любой момент в программе особенно нравится. И тут среди хвалебных слов мы нашли критику.

Когда вконец все достало

Мне нравится кнопка "выход из программы", единственное, что еще не сломали 1С

— Алексей Федюнин

А тут вроде хотел сказать приятное, а вышло — потроллил

Что реально нравится в новых версиях, так это анимация — КОТ, очень умиляет и успокаивает, когда какой-то процесс обработки затягивается

— Vladimir 1С

Изучение программы тоже затягивается

При имеющемся техническом образовании на начальное освоение программ ушло не больше пары месяцев, хотя пределов для самостоятельного изучения всех структурных элементов и нюансов данных программ по-моему не существует. Это как игра-РПГ без ограничения героя по уровню прокачки

— Владимир Иванов

Свое отхватил и цвет. Его и хвалили, и ругали

В серой все-таки привычнее. А так вспоминаются слова сотрудника ФСС, который глядя на свои жёлто-белые графики в программе сказал, что скоро перестанет любить яичницу из-за этих отчетов

— Irina Marianna

И, конечно, вечные обновления

Постоянное усовершенствование программы позволяет открывать что-то новое, деменция в старости точно грозить не будет

— Александра Гарипова

Но не быть нам едкими гадюками: положительных отзывов о работе программы полно, люди с удовольствием делятся своим восхищением и благодарят разработчиков. А пишем мы потому, что конкурс идет почти целый месяц, а на всю армию 1С-бухгалтеров всего-то 60 отзывов. Велком, если хотите написать положительный комментарий о любом продукте 1С. Велком, если хотите написать плохой. С этого и начинаются перемены.