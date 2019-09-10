Для кого могут ввести досрочную пенсию

В Госдуму поступил законопроект № 790699-7 с поправками в закон «О страховых пенсиях» в части реализации государственных мер по установлению досрочной страховой пенсии трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидами 1 группы.

Сейчас такие ухаживающие получают от государства 1200 рублей в месяц. При этом по условиям выплаты они не должны работать.

Размер этой компенсации не может считаться полноценным доходом лица, осуществляющего уход за нетрудоспособным, поскольку установленная сумма компенсации значительно меньше уровня прожиточного минимума трудоспособного населения. Кстати, размер этой компенсационной выплаты, установленный в 2008 году, не менялся уже более 10 лет, отмечают авторы проекта, депутаты от КПРФ.

Трудоспособным лицам, в том числе ближайшим родственникам, осуществляющим постоянный уход за родственниками-инвалидами 1 группы, проект дает право на назначение досрочной пенсии по старости на одинаковых условиях с опекунами инвалидов с детства, при наличии страхового (трудового) стажа у мужчин не менее 20 лет, у женщин — не менее 15 лет.