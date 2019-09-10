Опять из налоговой звонят. Достали

Уж сколько было сказано, а неопытные бухгалтеры все продолжают. Не отвечайте на телефонные звонки инспектора. Пусть пишет официальные запросы, регламент которых прописан в Налоговом кодексе.

Бухгалтера достают телефонными звонами инспекторы: вопросы, просьбы, ультиматумы... прийти, представить, пояснить, сдать уточненку, дать телефон директора, информацию о контрагенте, расшифровки, оборотки.

Психологически и нормативно неподготовленный человек начнет общение, создав проблемы тем самым как себе, так и фирме, предупреждает экс-начальник управления налоговой службы по Владимирской области Сергей Кошелев.

Но действия налоговиков в отношении налогоплательщика регулируются главой 14 НК РФ, а права изложены в статье 31 НК РФ. Есть множество форм, которыми регламентирован порядок общения с компаниями, но налоговики частенько на него забивают:

ст. 31, ст.90 НК РФ — регламентирует вызов на допрос по уведомлению или повестке;

ст.93, ст.93.1 НК РФ — регламентирует запрос документов/информации по Требованию;

ст. 92 НК РФ - регламентирует осмотр;

ст. 94 НК РФ — регламентирует выемку документов;

ст. 89 НК РФ — регламентирует назначение проверки.

Про получение (представление) чего-либо по телефонному звонку инспектора в НК РФ нет ни слова. Но вся полученная вслух информация может быть использована против вас, а также дать повод для более углубленных контрольных мероприятий. Сергей Кошелев советует просить звонящего прислать официальный запрос, сославшись на то, что не можете удостовериться в личности по телефонному звонку.

А как у вас? Ваших инспекторов не злит такая дерзость и непослушание?