Клерк будет заряжать энергией через экран компьютера

Что с вами случится, если вы пропустите вебинар для бухгалтера «Как сдать отчетность без стресса» 18 сентября? Ничего хорошего. И ничего плохого тоже. Всё будет по-прежнему.

А что будет, если вы его НЕ пропустите?

— Фраза «конец отчетного периода» перестанет вас пугать — вы всё сдатите вовремя и без нервотрёпки;

— Вы однозначно зарядитесь энергией и мотивацией. Если сразу вложите эту мотивацию во что-то, то обязательно получите крутой результат.

— Научитесь сдавать отчетность без стресса и уходить с работы вовремя.

— Перестанете брать на себя чужую работу.

— Организуете ежедневный рабочий процесс в комфортном для вас режиме.

— Возможно, получите премию «Самый спокойный и уверенный работник года».

— Научитесь отключаться от мыслей о работе в семейное время.

Кому НЕ подойдёт вебинар Ирины Морозовой:

— тому, кого всё устраивает в жизни;

— тому, кто не хочет ничего делать, а ждёт, что оно само всё изменится;

— тому, что не понимает, зачем прокачивать свои навыки и учиться новому;

— тому, кто боится выделяться своей эффективностью;

— тому, кто не может выделить 2 часа на то, чтобы научиться освобождать себе намного больше времени.

Остальных ждем на мощнейшем интенсиве во вторник 18 сентября в 11:00 по Москве.

Купить вебинар за 1200 руб.

Вебинар пройдёт в формате интенсива-практики от автора курса по тайм-менеджменту ЦОК Ирины Морозовой — аттестованного аудитора, главного бухгалтера, финансового директора, практикующего психолога, мамы и просто красавицы.

Это значит, что если вы не успеете попасть на вебинар 18 сентября в 11:00, то вы всегда можете пройти её авторский курс «Как бухгалтеру всё успевать: работающие техники», который стартовал на сайте ЦО Клерк сегодня.