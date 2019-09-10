«Сеалекс» без НДС. Короля потенции потенциально могут посадить за неуплату налогов

ФНС отобьет свою долю у предпринимателя, распространявшего БАДы для мужской эрекции.

Бизнесмен Игорь Воробей, основатель холдинга «РИА Панда», прославившейся препаратами «Сеалекс-Форте» и «Аликапс», теперь участник уголовного дела. Его обвиняют в нечистоплотных сделках на три миллиарда и продаже «химии» с побочными эффектами, передает «Фонтанка.ру».

Следствие нашло доказательства, что Воробей прятал реальную прибыль от государства. Сделки на 3 млрд рублей, он якобы провел через однодневки. Бизнесмен завысил налоговые вычеты на 707 млн рублей.

Дело Воробья вскоре рассмотрит суд Сестрорецка, где работала фабрика по производству «сеалексов» и «аликапсов». За состав препаратов бизнесмена тоже будут судить. Они вроде как содержат тадалафил. Вещество вызывает длительную эрекцию, но его должен назначать врач, без показаний к применению это считается признаком нарушения репродуктивной системы. Тем более мужчины жаловались, что во время близости падали в обморок, испытывали мигрень, получали отек лица.

Бизнесмен наличие тадалафила в составе добавок отрицает, уголовное преследование считает заказом конкурентов.

Сейчас «Панда» проходит процедуру банкротства, а основатель в следственном изоляторе Москвы.