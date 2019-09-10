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В приложении Сбербанка появился сервис перевода с карт других банков

В приложении «Сбербанк Онлайн» теперь можно сделать перевод на карты Сбербанка с карт других банков. Ранее перевод на карту Сбербанка можно было сделать только через приложение банка, с чьей карты списываются средства.

Однако сервис оказался не бесплатным. Размер комиссии за операцию составит 1,2% от перевода (минимум 30 рублей), рассказал РБК представитель Сбербанка. Пополнение кредитных карт происходит бесплатно. Будет ли взиматься комиссия отправителем денежных средств, зависит от банка, с карты которого осуществляется перевод.

Подобные сервисы есть и у других банков, в основном они бесплатные. Исключение — перевод с кредитных карт: в этом случае банки взимают комиссии, аналогичные сбору при снятии наличных.

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