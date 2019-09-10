Большой косяк в системе быстрых платежей

ЦБ не предусмотрел возврат денег за отказ от товара при оплате через систему быстрых платежей. Но пообещал, что к массовому запуску все поправит.

Сейчас ЦБ тестирует оплату покупок по QR-коду через Систему быстрых платежей. Пока система не дает отменить операцию и автоматически вернуть деньги, рассказал «Ведомостям» один из банкиров, работающих с ней.

Если понадобится вернуть товар, то придется писать заявление, указывая свой банковский счет. И ждать деньги три дня.

Напомним, что через систему быстрых платежей клиенты разных банков могут переводить деньги по номеру телефона. Сейчас разработчик тестирует оплату покупок по QR-коду. Участвуют «М.видео-Эльдорадо», Wildberries, «Детский мир», «220 вольт», re:Store и другие магазины.

Сбербанк объявил, что к массовому запуску подключиться к системе не успеет. А теперь обновил приложение, чтобы клиенты все-таки смогли отсылать деньги родственникам и друзьям, открывшим счет в других банках. Но будет брать за это комиссию.