Продавцы требуют сократить время работы

На сайте РОИ опубликована петиция, автор которой призывает принять закон об изменении времени работы торговых центров.

«Пожалейте продавцов, которые стоят за витриной до 22 часов!», — требует автор инициативы.

В воззвании отмечается, что государство должно думать не только о потребителях, а и о людях которые работают в эти часы.

Пора начать жить, а не существовать! Не важно, у кого какое образование, и кто продавец, а кто директор, все одинаковы, мы все люди. Поэтому хотелось бы от государства человеческого равенства по отношению ко всем, отмечается в петиции.