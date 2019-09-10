ФССП гоняется за отцом Ольги Бузовой

В базе ФССП висит 9 исполнительных производств на Игоря Бузова, отца певицы и артистки Ольги Бузовой.

Ее представитель поспешил оправдаться, мол журналисты перепутали мужчину с его однофамильцем. Но день рождения должника по базе ФССП полностью совпадает с датой, когда Ольга поздравляла отца публично.

Зачем мы пишем эту новость? Мы уверены, что отец знаменитости просто не знает, как найти в интернете информацию о своих пустяковых долгах и прокрастинирует с платежами. Потому что ФССП вместо удобного сайта делает клипы.