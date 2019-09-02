Приставы придумали новый способ выбить ваши долги. Рукалицо – о чем они думали???

Надоело приставам вести долгие расследования, искать имущество дебиторов, караулить алиментщиков у подъезда. Всех должников разом решили обработать средством массовой пропаганды – клипом.

В музыкальной композиции ФССП присутствуют все элементы популярного жанра: много женщин в сумрачной тени, игривые взгляды, наивно-романтические взмахи плечиком, губы в блестках, черное белье, кому нравится погорячее – угрозы пальчиком. Из уст девушек в погонах доносится: «поспеши, поспеши, исполнить в срок», «долги, ах, долги растут» и все в таком же духе.

Незатейливый текст положили на известную музыку группы KAZKA. Подпевайте, мотив, наверняка, знаете. Начинаем с припева:

Штраф ГИБДД, услуги ЖКХ, кредиты и налоги ты оплати. С долгами жить нельзя. С долгами жизни нет. Оплачивай счета своевременно

Извиняемся, если строчка прилипнет к языку до конца рабочего дня. Но все же посмотрите клип полностью, хотя бы ради заключительного кадра. Потом послушайте ответ KAZKA с берегов Волги, он эффектней получился.

И помни, клерк: пока ты не платишь налоги, где-то под песню KAZKA плачет один пристав.