Как посчитать дни валютного резидентства гражданина РФ? Ответ на такой вопрос дала Федеральная налоговая служба на своем сайте.

Этот ответ может оказаться очень важным для определения того, надо ли подавать заявление об открытии счетов (вкладов) в зарубежных банках и отчетность о проведенных по ним операций.

Поскольку в Федеральном законе от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» не указано, как считать дни приезда и отъезда, ФНС предлагает придерживаться позиции аналогичной по определению статуса налогового резидентства физического лица и учитывать фактические дни нахождения в Российской Федерации, то есть все дни, когда физлицо находилось на территории РФ, включая дни приезда и дни отъезда.

Напомним, что согласно абзацу 1 части 8 статьи 12 Закона № 173-ФЗ, граждане РФ, срок пребывания которых за пределами территории России в течение календарного года в совокупности составит более 183 дней не обязаны отчитываться об открытых счетах в иностранных банках и о движениях по таким счетам.