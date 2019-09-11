Клерк.Ру

Новая причина, по которой приставы будут врываться в дом

Приставам расширят право беспрепятственного входа в квартиру.

Закон об исполнительном производстве дополнят новой мерой принудительного исполнения: доступ в помещение в многоквартирном доме.

Судебные приставы смогут беспрепятственно зайти в квартиру, сославшись на проверку порядка перепланировки, обслуживания и ремонта газового оборудования и т.п., пишет «РГ».

Проект готовит Минюст России.

В службу судебных приставов все чаще поступают дела, в которых требуется войти в квартиру гражданина — даже против воли. Суд вправе заставить человека открыть дверь, если, например, соседи подозревают незаконную перепланировку. В первую очередь процедурой пользуются жилищные инспекции, которые как раз и ищут опасные перепланировки. До сих пор приставы осторожничают, а теперь будут смелее.

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