Количество бедных россиян все еще высоко

Снижение уровня бедности происходит медленно. Такой вывод содержится в заключении Счетной палаты, опубликованном сегодня.
Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году по сравнению с 2017 годом сократилась на 0,6 процентного пункта и составила 12,6 % (18,4 млн человек), что на 0,3 процентного пункта выше прогнозного значения.
При этом снижение уровня бедности в 2018 году проходило в условиях существенного роста МРОТ, повышения заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы и науки.