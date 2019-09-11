Клерк.Ру

Количество бедных россиян все еще высоко

Снижение уровня бедности происходит медленно. Такой вывод содержится в заключении Счетной палаты, опубликованном сегодня.

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Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году по сравнению с 2017 годом сократилась на 0,6 процентного пункта и составила 12,6 % (18,4 млн человек), что на 0,3 процентного пункта выше прогнозного значения.

При этом снижение уровня бедности в 2018 году проходило в условиях существенного роста МРОТ, повышения заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы и науки.

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