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Нашел чужую карту. Потратил немного на продукты. Не сел в тюрьму

Суд оправдал мужчину, который воспользовался чужой банковской картой, пишет «Адвокатская газета». Он совершил несколько покупок в магазинах, расплатившись по карте бесконтактным способом без введения ПИН-кода. На чужие деньги мужчина купил продукты сначала на сумму 745 руб. потом на 288 руб., а потом еще на 306 руб. 

Следователь возбудил уголовное дело, но адвокат переквалифицировал его в административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ. Оправдательный приговор устоял в апелляции. Похитителю помогло то, что он признал вину, написал явку с повинной, а сумма ущерба не превысила 2,5 тыс. руб.

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