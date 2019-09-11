Федеральный бюджет-2018. Как все ладненько

В 2018 году федеральный бюджет был исполнен с профицитом впервые с 2011 года, отмечает Счетная палата в своем заключении, опубликованном сегодня.

Профицит составил 2,74 трлн рублей.

В 2018 году отмечено самое высокое превышение прогноза поступления доходов за последние 6 лет. Доходы поступили в сумме 19,45 трлн руб., превысив прогнозируемый объем на 506,8 млрд руб. или на 2,7%. Основными факторами, повлиявшими на увеличение поступления доходов, стали:

· рост цен на углеводородное сырье;

· повышение курса доллара США по отношению к рублю;

· увеличение номинального объема ВВП;

· рост прибыли.

Уровень исполнения расходов бюджета в 2018 году стал самым низким за 10 лет.

Расходы исполнены на 95,6% в сумме 16,71 трлн руб. Объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 778,3 млрд руб. и увеличился по сравнению с 2017 г. на 30,4%. Наибольший объем неисполненных бюджетных назначений (более 100 млрд руб.) установлен по разделам: «Национальная оборона», «Национальная экономика», «Общегосударственные вопросы».