ФНС пожурила плохих бухгалтеров с пониженной социальной ответственностью

Хороший бухгалтер все отчеты сдает вовремя, остальных — в угол.

Основная причина нарушений сроков представления налоговой и бухгалтерской отчетности — это самодисциплина налогоплательщика, заявляет УФНС по Республике Бурятия.

Если налоговая отчётность не представлена в срок, то налоговый орган обязан приостановить нарушителю операции по счетам в банках. И как результат, из-за собственной оплошности руководителя или главного бухгалтера, несёт ущерб предприятие — срываются сделки, нарушается нормальная хозяйственная деятельность, страдает деловая репутация.

Кроме того, ИФНС будет вынуждена применить штрафные санкции. Причем помимо налоговой ответственности предусмотрена ещё и административная ответственность должностных лиц.

«Поэтому предприниматели, руководители, а в первую очередь бухгалтеры должны понимать — все в их руках. Хороший руководитель владеет ситуацией, а хороший бухгалтер знает сроки представления отчётности, не допустит нарушений, а значит, предприятие не понесёт убытков из-за низкой налоговой дисциплины, а бюджет пополнится полностью и вовремя», — говорится в сообщении УФНС.