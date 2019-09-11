Налоги (особенно НДС) будут взыскивать еще активнее

Дополнительные поступления в доход федерального бюджета могли быть обеспечены в результате принятия более действенных мер по погашению имеющейся задолженности по налогам, пошлинам и сборам, взысканию доначисленных платежей по результатам контрольной работы, сокращению неэффективных налоговых льгот и освобождений. Такой вывод содержится в документе Счетной палаты, опубликованном сегодня.

На 1 января 2019 совокупная задолженность по федеральным налогам и сборам с учетом пеней и штрафов (включая недоимку), таможенным платежам составила 1 247 млрд рублей.

Счетная палата приводит перечень того, что будет способствовать дополнительным поступлениям в бюджет:

· сокращение неэффективных льгот и преференций;

· принятия комплекса мероприятий в части сокращения теневого сектора экономики;

· повышение качества администрирования НДС за счет эксплуатации системы АСК НДС-2;

· поступление (взыскание) в бюджетную систему РФ доначисленных платежей по итогам контрольных мероприятий налоговых органов;

· повышение эффективности администрирования доходов федерального бюджета в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим РФ, доходов от перечисления части прибыли ФГУП, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей ФГУП.