Клерк.Ру

Компанию оштрафовали на 2 млн рублей за отравление офисных работников

Роспотребнадзор вынес 16 постановлений о назначении административных штрафов на общую сумму почти в 2 млн. рублей в отношении компании Healthy Food.

Причиной послужили многочисленные случаи отравлений из-за употребления продукции из автоматов Healthy Food. У 66 из 97 заболевших диагностировали сальмонеллёз, передает портал vc.ru.

После отравлений Роспотребнадзор проверил цех по производству продукции ООО «Хэлфи Фуд Продакшен», где обнаружил многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к хранению продукции, содержанию оборудования и других условиям. У двух работников цеха выявили возбудитель сальмонеллёза.

В августе 2019 года суд приостановил работу автоматов Healthy Food на три месяца.

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