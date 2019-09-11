Компанию оштрафовали на 2 млн рублей за отравление офисных работников

Доброго времени суток! Регистрация ИП с сентября 2018 УСН, сотрудников нет. Розничная торговля, ...
А как же "все лучшее детям"? Вы же не хотите, чтобы ваше любимое единственное чадо прозябало в хо...
А вам не кажется странным, что в принципе в нашем государстве возможна ситуация, что на двух чело...
Все больше статей на тему того, что бухгалтерский аутсорсинг - это не такое уж благо. А обычная х...
а если продадут, не смотря на то, что отложили?Скажу честно - это есть в разных товарных бизнесах...
Ну я очень сочувствую, что для того, чтобы накопить сумму, которой хватило бы на 1,5 года декрета...
там есть телефон, звоните, спрашиваете и откладываете... Обновление не так обновилось-а тут реаль...
затем чтобы отложили, пока я доеду
Я сотрудников посылаю в ларек, который в налоговой, что бы они книжку купили сами, ваще проблем н...
Ахренеть новость! Актуально и очень нужно!
А ничо, что это вообще в разных ветках было. Про эгоизм в одной, а про подумать вот тут, например...
До сих пору сижу с кондиционером
Не переживайте так. Во-первых, все так не скажут. Это в принципе невозможно.Во-вторых, я вас щас ...
Ни знаю как кто, но этим летом нам частенько приходилось включать кондиционеры в режиме подогрева...
Зачем, если они не врут? Надо ехать и покупать
Главный разводила - это ох.....ая от безнаказанности российская ФНС. Людям не производят после пр...
Увы, нет ответа на этот вопрос про помещение. Потому что по сути вообще такие заявления ИП не дол...
если бы вы занимались закупками, то, знали бы, что это не редкость...
Прямо как в короткометражке "Взятка" :-)
А зачем дублировать действия работодателя при заключении трудового договора? СЗВ-М каждый месяц п...
Будут теперь наличить без члена
Сядут все. Кто не сидел - не мужик.
+100500!Ущерб составил АЖ 7 тыщщ! Так вот кто виновен в падении экономики рф ...
из опыта. Бухгалтеры, знаете ли, тоже не пасьянсы раскладывают на работе ...
Где логика? Сами же пишете, что в итоге эти дети будут Вам платить пенсию ))И еще не нужно ВСЕХ р...
Как заполнить п. 6.4.1. ИПэшнику? В случае. если он использует помещение и транспортное средство ...
давайте еще сделаем, как раньше - магазин с 9 до 18, чтоб обед с 13 до 14 и суббота-воскресенье ...
это случайность. дело в том, что не всегда товароучетные системы работают с сайтами в режиме реал...
не врут иначе смысла сервиса не было бы. Я звоню и спрашиваю-всегда есть...
Нашли мошенников. Сколько разворовывается на тендерах, госзакупках и прочих поставках... Но это н...
То есть частный стоматолог может быть самозанятым?
Вероятно, такую петицию создали не в защиту продавцов в ТЦ, а против ТЦ. Кому-то какое-то ТЦ стал...
Послушайте человека из розничной торговли. Вакансий больше, чем кандидатов. Когда бедной кассирше...
ну тут есть такие варианты, почему в аптеке нет такого лекарства:поставщик продает аптеке лекарст...
у медиков, водителей автобусов, сталеваров и т.п. - семей нет? они им время не должны уделять?...