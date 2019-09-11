Бизнес просит не отменять срок давности по налоговым преступлениям. Услышит ли его Верховный суд?

Бизнес просит Верховный суд четко зафиксировать правила определения сроков давности по налоговым преступлениям, причем не считать их длящимися.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов и российские деловые объединения — Торгово-промышленная палата (ТПП), Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), РСПП, «Опора России» и «Деловая Россия» направили в ВС письмо в котором пытаются убедить судей не считать уклонение от уплаты налогов длящимся преступлением, т. е. прекращающимся только тогда, когда должник гасит недоимку. По общему мнению, эта идея по сути отменяет срок давности по налоговым делам.

Сейчас срок давности отсчитывается от даты неуплаты налога. Верховный суд в проекте своего постановления предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством.

По информации, полученной «Ведомостями» , в новой редакции постановленияуже нет указания на длящийся характер налоговых преступлений. Однако деловые объединения настаивают, что в постановлении должно быть однозначно сказано: срок давности по налоговым преступлениям исчисляется с даты неуплаты налога.

Кроме того, представители бизнеса просят суд дать в постановлении четкие разъяснения где граница между налоговым преступлением и правонарушением, неуплатой налогов и хищением, когда действия контрагентов приводят к уголовной ответственности руководителей и должностных лиц предприятий. Необходимо исключить случаи, когда ошибки при возмещении НДС квалифицируются как мошенничество.

Статья 159 Уголовного кодекса (мошенничество), не предполагает освобождения от ответственности в связи с возмещением ущерба — в отличие от статьи 199 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

От Верховного суда также ждут решения проблемы уголовного преследования руководителя предприятия или других служащих за действия контрагентов при отсутствии сговора или признаков подконтрольности им контрагента.

Каков будет окончательный текст постановления, осветит ли он все необходимые моменты, пока не ясно, беспокоится РСПП, но бизнес-сообщество внимательно следит за ситуацией и будет принимать все возможные меры, чтобы не допустить бессрочного уголовного преследования по одному из видов экономических преступлений.