Московский кредитный банк (МКБ) подключился к Системе быстрых платежей (СБП), сообщила пресс-служба кредитной организации.
Услугой можно воспользоваться бесплатно в «МКБ Онлайн» до конца года.
Переводы посредством СБП осуществляются банком мгновенно между счетами физических лиц по номеру телефона. Клиенты могут круглосуточно переводить денежные средства в другие банки, также подключенные к СБП, и получать средства на свои счета, используя номер мобильного телефона.
Таким образом, к настоящему моменту к СБП подключились 10 системно значимых банков. Неподключенным пока остается Сбербанк. Если он не подключится к 1 октября 2019 года, его ждут санкции от ЦБ РФ. Впрочем, Герман Греф уже заявил, что банк подключиться не успеет и он готов к штрафам.