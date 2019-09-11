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МКБ подключился к Системе быстрых платежей

Московский кредитный банк (МКБ) подключился к Системе быстрых платежей (СБП), сообщила пресс-служба кредитной организации.

Услугой можно воспользоваться бесплатно в «МКБ Онлайн» до конца года.

Переводы посредством СБП осуществляются банком мгновенно между счетами физических лиц по номеру телефона. Клиенты могут круглосуточно переводить денежные средства в другие банки, также подключенные к СБП, и получать средства на свои счета, используя номер мобильного телефона. 

Таким образом, к настоящему моменту к СБП подключились 10 системно значимых банков. Неподключенным пока остается Сбербанк. Если он не подключится к 1 октября 2019 года, его ждут санкции от ЦБ РФ. Впрочем, Герман Греф уже заявил, что банк подключиться не успеет и он готов к штрафам.

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