Начнут чаще отказывать в кредитах. Банкам вводят лимиты на количество

ЦБ предложил ограничивать количество выдаваемых банками кредитов населению, узнали «Ведомости».

Сейчас, чтобы сдерживать рост кредитов, ЦБ использует надбавки к коэффициентам риска по кредитам: чем они выше, тем больше капитала требуется банку для соблюдения нормативов. С 2018 г. ЦБ уже дважды повышал надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с низким первым взносом и четыре раза — по необеспеченным потребительским кредитам. Надбавки к последним привязаны к стоимости кредита, но с 1 октября ЦБ вводит надбавки еще и в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика.

И все же одних надбавок может оказаться недостаточно, опасается он: банки с большим запасом капитала могут позволить себе активно выдавать кредиты. Поэтому ЦБ предлагает новый способ охладить рынок — с помощью количественного ограничения кредитования. Надбавки обеспечат устойчивость банков, а прямые ограничения позволят управлять выдачами высокорискованных кредитов.

В подготовленном докладе регулятор перечисляет несколько вариантов таких ограничений. Речь может идти о прямых запретах: на выдачу необеспеченных кредитов заемщикам с определенным уровнем долговой нагрузки, на выдачу необеспеченных кредитов сроком более пяти лет, на предоставление ипотеки со слишком высоким отношением долга к залогу (LTV). Но можно и установить допустимую долю таких кредитов в портфеле или выдачах. При этом такие меры могли бы распространяться на всех кредиторов, чтобы избежать перетока заемщиков из банков в МФО, допускает ЦБ. Ограничения можно также дифференцировать в зависимости от региона, стоимости недвижимости, если речь об ипотеке, или категории банка-кредитора, замечает ЦБ, ссылаясь на международную практику.

Собрав замечания рынка, ЦБ разработает проекты изменений в законодательство. Их подготовка запланирована на IV квартал 2019 г. — I квартал 2020 г.