Упростили правила маркировки лекарств

Постановлением Правительства № 1118 от 30.08.2019 года внесены изменения в порядок нанесения кодов маркировки лекарств. Изменения коснулись печати средств идентификации и длины крипточасти.

Самое ожидаемое изменение — сокращение крипточасти кода с 88 до 44 символов, сообщает ЦРПТ, оператор маркировки.

Второе изменение касается разрешения наносить код на упаковку любым методом, гарантирующим его неотделяемость, без привязки к производственной линии. Неотделяемость — невозможность отделить код без повреждения упаковки. Отсутствие привязки к производственной линии важно для компаний с небольшим объемом производства, которые могут теперь наносить код на упаковку в типографии.

«Данное постановление, пожалуй, самое ожидаемое отраслью и нами за последнее время. Теперь нормативно закреплен важнейший вопрос — размер криптокода в 44 символа. Это минимальный размер криптографической части, которая соответствует 32 битам и обеспечивает его устойчивость. Помимо этого, постановлением определены порядок нанесения средств идентификации. То есть готова вся нормативная база для запуска обязательной маркировки лекарств. Разработка и принятие этих изменений — результат конструктивного диалога отрасли, регулятора и оператора», — сообщил Дмитрий Алхазов, гендиректор «Оператор-ЦРПТ».