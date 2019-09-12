Как получить вычет по НДФЛ при дорогой операции на суставах

По расходам на лечение можно получить социальный налоговый вычет. Причем по дорогостоящим видам лечения сумма налогового вычета не ограничена и применяется в размере фактически произведенных расходов.

К дорогостоящим видам лечение, в частности, относится эндопротезирование и реконструктивно-восстановительные операции на суставах.



Совместным приказом Минздрава и МНС от 25.07.2001 № 289/БГ-3-04/256 утверждены форма и порядок выдачи налогоплательщикам Справки об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы, а также инструкция по ее учету, хранению и заполнению.



Указанная Справка заполняется всеми учреждениями здравоохранения, имеющими лицензию на осуществление медицинской деятельности, независимо от ведомственной подчиненности и формы собственности, и удостоверяет факт получения медицинской услуги и ее оплаты. В частности, учреждением здравоохранения в Справке об оплате медицинских услуг указывается стоимость медицинской услуги по коду 1 или дорогостоящего лечения по коду 2, оплаченных за счет средств налогоплательщика.



Следовательно, определение соответствующего кода оказанных медицинских услуг находится в компетенции лечебного учреждения, выдавшего справку.

Об этом сообщает ФНС в письме № БС-3-11/7846@ от 03.09.2019.

Стоимость оплаченных налогоплательщиком необходимых дорогостоящих расходных медицинских материалов учитывается при предоставлении социального налогового вычета по дорогостоящим видам лечения, если сама медицинская организация не располагает такими материалами. При этом не имеет значения, на каких условиях (платно или бесплатно) медицинской организацией были оказаны медицинские услуги с использованием указанных расходных медицинских материалов.

Налоговый орган вправе предоставить налогоплательщику социальный налоговый вычет в сумме, израсходованной на приобретение медицинских материалов, при условии подтверждения факта их использования при проведении дорогостоящих видов лечения.



Таким образом, для подтверждения права на получение социального налогового вычета по расходам на приобретение расходных медицинских материалов налогоплательщику необходимо представить в налоговый орган следующие документы:

— справку об оплате медицинских услуг с указанием кода 2, соответствующего дорогостоящим видам лечения. В случае предоставления налогоплательщику услуг по дорогостоящему лечению на бесплатной основе в справке об оплате медицинских услуг стоимость оказанных медицинских услуг может быть указана в размере 0 рублей;



— выписной эпикриз, подтверждающий назначение налогоплательщику (его ребенку) лечащим врачом соответствующих расходных медицинских материалов и их использование в ходе проведения дорогостоящего лечения;



— копии платежных документов на приобретение налогоплательщиком указанных расходных медицинских материалов.