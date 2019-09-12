Нет, они что реально хотят ввести 4-дневную рабочую неделю?

Дмитрий Медведев поднял тему необходимого рабочего времени, и депутаты поддерживают его позицию, заявил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

«По мере развития человеческой цивилизации количество необходимого рабочего времени неизбежно сокращается, будет сокращаться и сейчас, и тогда мы встаем перед альтернативой — либо при сохранении нынешнего рабочего времени получить массированный рост безработицы, либо сокращение законного необходимого рабочего времени», — сказал Андрей Исаев.

Парламентарий отметил, что у разных стран есть различные методы сокращения рабочего времени, и сам он выступает за введение четырехдневной рабочей недели для большинства граждан нашей страны. «Три выходных дня — это возможность посвятить больше времени себе и семье, заняться самообразованием и здоровьем. Это огромный стимул для развития и диверсификации сферы обслуживания, которая все больше и больше вовлекает в себя людей, создавая новые рабочие места», — подчеркнул Андрей Исаев.

«Я убежден, что три выходных еженедельно — это качественное изменение жизни, это то, чего ждут люди, это означает большую свободу для человека, большую возможность для самореализации, более производительный труд, потому что человек, имеющий время для отдыха и самообразования, работает более производительно», — заключил Андрей Исаев.

А спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что депутаты прорабатывают стратегию движения к сокращенной рабочей неделе и могут подготовить соответствующие законопроекты.