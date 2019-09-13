Идем на понижение. Теперь будет 3-часовой рабочий день

Когда у нас на предприятии были тяжелые времена и ввели 4-дневку, а потом и 3-дневку, нам, бухгал...
Я и так работаю с 8 до 17,это 9 часов и плюс дорога из дома до работы и обратно, плюс 1,5-2,5 ча...
Здравствуйте, спасибо за вопрос.Выплаты фрилансерам делаются на основании договора с компанией, з...
Неверно. Этот отчет содержит ТОЛЬКО кадровую информацию....
Выходные можно проводить и бесплатно что в крупных городах, что в мелких, что на селе....
офигеть?! Это про 4-дневную неделю (хотела написать 4-часовую :) или про отказ в приеме на работу...
Какая 4-дневка??? Вот у меня сын в 8 классе, со следующего года будет 6-дневка.....А если введут ...
Вы не правы уже поколение 2000х входит в этот возраст, так что все выровняется...
Я каждый раз удивляюсь новостям про нашу Самару, как очередную бабушку обворовал цыган, предложив...
Ваши аргументы оооочень веские))) особенно про тёщу и программу!!! Но некоторые предпенсионерки с...
я мне уже полгода НДФЛ не могут вернуть... нет слов...
лучше пусть на почте платят чем карты будут иметь. Мне вот уже мошенники весь телефон оборвали пы...
надо запускать новый мерч Киркоров и 115-ФЗ, потенциальных покупателей тьма :) ...
открою вам маленький секрет, эти бабули скорее всего ведут кучу мелкий ИПшников которые не хотят ...
ой это не про Москву речь идет? поделитесь телефончиком, ооочень требуются не пьющие опытные маст...
Частенько мОлодежь так самоутверждается, изображая новую метлу.......
в Алжире так, открою вам маленький секрет, у них от нефтегазовых доходов любая малообеспеченная с...
Ну да, как в старом анекдоте - "а в пути кормить никто не обещал"....
Да, но те, кому отказали, по закону могут поднять вопрос о причине отказа имено им, притянув за у...
Через несколько лет проблема рассосется сама собой. Поколение середины 90-х более чем в ДВА раза ...
и в это время процветают мошенники, которые дурят людей на инвестициях в Форекс, как бы заработае...
Они там общаются, только тссс!))
А очень нужно было переходить?
В моем случае - это моя теща, даже уволилась, потому что побоялась учиться новой программе. Она к...
А эти очереди на почте, которые создаются пенсионерками, которые хотят оплатить за коммунальные у...
)) а вот тут не соглашусь. Столкнулась с тем, что сотрудница на 10 лет меня моложе не хочет перех...
а еще у меня офис расположен в здании одной из инспекций. очень удивляюсь, почему старые бухгалте...
Да много чего и, в первую очередь, возраст и здоровье особенно на рабочих местах с физическим тру...
Мне скольжение вниз,Как предчувствие взлета.Дауншифтинг - каприз,Отменяет все льготы. Безлим...
Работодатель штрафуется за дискриминацию по половому или возрастному признаку. Если к вам пришел ...
реальный пример с пенсионеркой-бухгалтершой - не хотела переходить на новую бухгалтерскую програм...
а статья про всех предпенсов, или вы думаете, что в опросах речь шла только о бухгалтерах?Я приве...
В статье же прямо выделено:Следует понимать, если соискатель попросил у вас письменный отказ, то&...