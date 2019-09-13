Идем на понижение. Теперь будет 3-часовой рабочий день

Ввести 3-х часовой рабочий день на всей территории РФ с сохранением 100 % заработной платы требует россиянин, разместивший свое предложение на сайте РОИ.

Для приближения уровня оплаты труда в РФ к странам с развитой экономикой требуется или увеличение оплаты или сокращение рабочего дня с сохранением прежней зарплаты, отмечает он.

Для желающих работать больше 3-х часов в день инициативный гражданин предлагает оплачивать переработку по двойному тарифу за каждые последующие 3 часа переработки и по тройному тарифу за каждый последующий, после этой переработки, час с дополнительным, оплачиваемым получасовым перерывом на обед.