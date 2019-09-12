Не всякая бумага является макулатурой. И как считать НДС?

Операции с отходами бумаги облагаются НДС по ставке 20 %, а операции с макулатурой — по расчетной ставке НДС 20/120.

А чем отличается бумага от макулатуры? Как разграничить эти понятия. Ведь некорректное определение предмета сделки влечет за собой ее оспоримость, и следовательно, налоговую и даже уголовную ответственность.

Этот вопрос стал темой обсуждения на круглом столе «Практика реализации агентского НДС», который прошел в Общественной палате РФ.

Заместитель председателя комитета по экологии «Деловой России», руководитель юридической компании «Дельфи» Наталья Беляева в своем докладе подчеркнула, что основная проблема заключается в том, что идентификация отходов бумаги в качестве макулатуры, учитывая специфику 89-ФЗ, возможна только после утилизации отходов бумаги, то есть их переработки в макулатурное сырье, соответствующее требованиям ГОСТа. Сортировка ТКО с извлечением из них отходов бумаги, как и раздельное накопление отходов бумаги, не дает права их образователю идентифицировать такие отходы как макулатуру.

Результатом отсутствия диалога между федеральными органами власти, регулирующими фискальную политику государства и политику в области обращения с отходами, стали налоговые риски. В первую очередь, к ним относится оспаривание сделок по реализации макулатуры, что влечет за собой претензии к способу формирования налогооблагаемой базы НДС.

По итогам мероприятия эксперты сошлись во мнении, что в сложившейся ситуации необходимо максимальное упрощение условий для бизнеса в сфере обращения с отходами. Все озвученные предложения и рекомендации, зафиксированные в резолюции круглого стола, будут учтены при дальнейшей работе и формировании профильных инициатив, сообщает «Деловая Россия».

Напомним, для целей НК (согласно п.8 ст. 161 НК) макулатурой признаются бумажные и картонные отходы производства и потребления, отбракованные и вышедшие из употребления бумага, картон, типографские изделия, деловые бумаги, в том числе документы с истекшим сроком хранения.