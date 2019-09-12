Для заполнения РСВ можно «пробить» сотрудников на сайте ФНС

На сайте ФНС в сервисах «Личный кабинет юридического лица» и «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» для обеспечения правильного заполнения РСВ для работодателей появилась возможность проверки персональных данных сотрудников с помощью специальной программы.

На главной странице личного кабинета следует перейти в раздел «Сервисы» и выбрать вкладку «Проверить данные ФЛ для заполнения расчета по страховым взносам».

Направить запрос на проверку ИНН, ФИО, СНИЛС работающих лиц в электронной форме можно двумя способами: вручную или в формате xml.

Для направления запроса вручную необходимо заполнить СНИЛС, ФИО сотрудника и дату его рождения. В случае заполнения вкладки ИНН, паспортные данные могут не вноситься. Каждый запрос формируется не более чем на 200 человек. Чтобы направить запрос в формате xml, нужно выгрузить сведения о сотрудниках из учетной (бухгалтерской) программы, нажать в сервисе кнопку «Обзор» и загрузить файл xml. В таком случае запрос может быть сформирован на любое количество сотрудников. Сформированный запрос подписывается электронной подписью.

Сведения об отправке и состоянии запроса отразятся в разделе «Информация о прохождении документов, направленных в налоговый орган».

Ответ на запрос будет содержать сообщение: верные сведения на сотрудников или нет. Если данные не верны, а работодатель уверен в их достоверности, он может письменно сообщить в налоговую инспекцию об установленной ошибке.