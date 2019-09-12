Еще один банк из региона лишился лицензии

ЦБ сегодня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «ГринКомБанк» (г. Иркутск). По величине активов кредитная организация занимала 410 место в банковской системе РФ.

По итогам судебных разбирательств у ГринКомБанка возникло обязательство по досрочному возврату ранее привлеченного субординированного банковского вклада (депозита). В связи с этим величина собственных средств (капитала) снизилась до уровня ниже размера уставного капитала, сообщает пресс-служба ЦБ.

Существенную долю (более 55%) в активах ГринКомБанка составляло непрофильное имущество, в том числе низколиквидные объекты недвижимости, не используемые в основной деятельности. Кроме того, на балансе банка учитывался кредитный портфель крайне низкого качества — более 90% ссудной задолженности юридических и физических лиц признано безнадежной.

Руководство и собственники не приняли действенные меры по стабилизации финансового положения кредитной организации, что свидетельствовало о бесперспективности ее дальнейшего функционирования.