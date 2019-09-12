Ну вот, что с ними не так? ФНС прилипла со штрафом без оснований

В номинации «самая прилипчивая служба» опять побеждает….ФНС.

Служба не отстанет, даже если ты давно смылся из страны. Еще и штрафом запугивает за несдачу отчетности, хотя обязанности ее представлять нет.

Вот человек много лет назад отчитался перед налоговой о своем зарубежном счете. А потом перестал приезжать в Россию. Он нерезидент как валютный, так и налоговый, и отчитываться о зарубежных счетах не обязан.

Но наша налоговая каждый год настойчиво просит сделать это, угрожая штрафами, передает BFM.ru.

Эта история началась в 2014 году, когда по правилам того периода надо было декларировать открытый счет в зарубежных банках. С 2015 года вкладчик иностранного банка больше нерезидент России: приезжал в том и этом году на пару дней. Тем не менее, в 2015 году, в 2017-м и в августе этого года налоговая инспекция уведомила его, что может оштрафовать за отсутствие отчетности по иностранному счету. Ситуацию объясняли на словах, адвокат ходил в инспекцию и предъявлял документы, доказывая отсутствие такой обязанности. Но налоговая не может снять с учета. Мужчине рекомендуют, внимание! закрыть счет, который он когда-то продекларировал. А чтобы не быть оштрафованным ежегодно писать уведомление: «уважаемые господа, я все еще нерезидент, пожалуйста, не штрафуйте меня».

По закону о валютном регулировании нерезиденты — это граждане России, которые проживают за рубежом больше 183 дней в год. Они не обязаны предоставлять отчет о движении средств по нероссийскому счету.