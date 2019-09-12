Идея создания СРО в банковском секторе пришлась банкирам не по вкусу

На днях состоялось заседание совета Ассоциации российских банков (АРБ), члены которого единогласно высказались против идеи создания СРО в банковском секторе.

Поясним, в настоящее время Центробанком и Ассоциацией банков «Рoссия» (АБР) готовится концепция саморегулирования в банковской деятельности. Если в соответствии с этой концепцией на банковскую деятельность будет распространено действие Закона № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», то членство в СРО станет обязательным для всех кредитных организаций. СРО, скорее всего, будут созданы на базе нескольких банковских ассоциаций или одной из них, которая получит дополнительные административные и нормотворческие функции, в том числе право на проведение проверок, а также право на получение дополнительных взносов от своих членов.

Среди аргументов, которые приводили банкиры — члены Совета АРБ на своем заседании, единогласно проголосовавшие против идеи создания СРО на банковском рынке, можно выделить несколько основных.

В частности, внедрение модели двойного регулирования банковской деятельности приведет к появлению второго, квазигосударственного надзорного органа.

Известно, что в мире нет ни одного случая делегирования части государственных полномочий по банковскому надзору в пользу саморегулируемой организации. Ни в одном документе Совета по финансовой стабильности или Базельского комитета не предусмотрена даже частичная переуступка функций надзора и регулирования в руки СРО, сообщает пресс-служба АРБ.

Очевидно, что ни одна из функций, традиционно осуществляемых СРО в рамках модели двойного регулирования профессиональной и предпринимательской деятельности, не будет функционировать полноценно. Такая СРО не сможет решить проблемы банковского сектора, однако способна монополизировать и монетизировать услуги банковских объединений, и увеличить чиновничий аппарат, что потребует от банков очень больших вложений.

Безусловно, СРО усилит противоречия между различными группами банков и поспособствует другим негативным явлениям, как то нерыночной конкуренции, выдавливанию конкурентов с рынка.

На заседании Совета подчеркивалось, что важно сохранить АРБ, так как это организация, которая не боится защищать банки.

«Очевидно, что СРО в своих целях будет использовать не столько Банк России, сколько монополисты — считает президент АРБ Гарегин Тосунян. — Это приведет к еще более негативным последствиям, чем мы сейчас наблюдаем».