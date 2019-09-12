Роструд запустил срочную проверку зарплат

Роструд начал в МГУ им. Ломоносова проверку заработной платы.

Вчера стало известно о жалобах преподавателей, которые трудятся на условиях совмещения, но бесплатно. Информацией поделился член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор Аскольд Иванчик. По его словам людей массово сокращают, а также предлагают «читать все то же, что раньше, но на безвозмездной основе». Влиятельному коллеге люди пояснили, что университет официально «оформляет сотрудников с нулевой зарплатой».

В Роструд люди напрямую не жаловались, проблему подняли в соцсетях.